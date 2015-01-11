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Більше не доступний
2 пляшечки
125 мл
Соска для годування новонароджених
від 0 міс.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
4.9
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).
Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.