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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
4.7
з 5
101
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).
Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.