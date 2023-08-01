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  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить
  • Добре нагодована дитина добре спить

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic PES

SCF663/17

4.7
| (101) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.**
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Рекомендація мам номер один у світі1

Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі**

Добре нагодована дитина добре спить

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

101

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).

      2. Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.