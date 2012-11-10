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Більше не доступний
1 пляшечка
330 мл
Соска зі змінним потоком
від 3 міс.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Miszka80
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
Rosa1506
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
iredew
24/09/2012
Polska
Перевірений покупець
ten produkt nadaje się do wszystkiego
butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF666/17 Classic PES baby bottle
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).
Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.