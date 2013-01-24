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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Classic PES

    SCF666/17
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Добре нагодована дитина добре спить Добре нагодована дитина добре спить Добре нагодована дитина добре спить
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic PES

      SCF666/17
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Добре нагодована дитина добре спить

      Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic PES

      Добре нагодована дитина добре спить

      Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги

      Добре нагодована дитина добре спить

      Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic PES

      Добре нагодована дитина добре спить

      Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Classic PES

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Добре нагодована дитина добре спить

        Допомагає заспокоїти дитину, особливо вночі**

        • 1 пляшечка
        • 330 мл
        • Соска зі змінним потоком
        • від 3 міс.
        Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

        Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

        Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

        Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

        Повітря потрапляє в пляшечку, а не в животик дитини

        Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.

        П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

        П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

        П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

        Цю пляшечку виготовлено з PES-матеріалу без вмісту BPA

        Цю пляшечку виготовлено з PES-матеріалу без вмісту BPA

        Лише три компоненти для легкого очищення

        Пляшечку для годування Philips Avent виготовлено лише з трьох компонентів, що дозволяє легко чистити її, а ковпачок забезпечує гігієнічне зберігання та транспортування. Під час рандомізованого клінічного дослідження упродовж 12-місячного періоду проводилося порівняння пляшечки Philips Avent із виробом іншої провідної марки. Мами значно вище оцінили пляшечку Philips Avent на предмет легкого очищення (p=0,04) і простоти збирання (p=0,02).

        Матеріал PES жовтого кольору без вмісту ВРА для надзвичайної міцності

        Цю пляшечку без вмісту ВРА (0% бісфенолу А) виготовлено з матеріалу PES жовтого кольору для надзвичайної міцності

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Матеріал
          • Надзвичайна надійність
          • Без вмісту BPA
          Етап
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так
          Дизайн пляшечки
          • Легко мити
          • Легко збирати
          • Легко тримати
          • Широке горлечко

        • У комплекті:

          Пляшечка Advanced Classic
          1  шт.
          Носик зі змінним потоком Classic
          1  шт.

        • Пляшечка

          Ємність
          330  унц.

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Одинарний клапан

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              • * Клінічне дослідження показало, що у віці двох тижнів діти були спокійніші, ніж інші діти, яких годували з іншої пляшечки (дослідження виконувалося Інститутом здоров’я дітей, Лондон. 2008 р.).
              • ** Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.

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