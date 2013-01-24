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    Philips Avent

    Термочашка

    SCF670/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Довше зберігає свіжість напою Довше зберігає свіжість напою Довше зберігає свіжість напою
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      Philips Avent Термочашка

      SCF670/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Довше зберігає свіжість напою

      Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Термочашка

      Довше зберігає свіжість напою

      Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги

      Довше зберігає свіжість напою

      Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Термочашка

      Довше зберігає свіжість напою

      Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги

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        Термочашка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Довше зберігає свіжість напою

        Носик із захистом від проливання та стійкий до прогризання

        • 260 мл
        • Від 12 міс.
        Ідеально підходить для прогулянки, зберігає свіжість напоїв

        Ідеально підходить для прогулянки, зберігає свіжість напоїв

        Ця стильна чашка допомагає довше зберігати свіжими напої для дитини під час прогулянки

        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

        Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

        Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

        Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

        Відкидна кришка для збереження гігієни у дорозі

        Відкидна кришка для збереження гігієни у дорозі

        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі

        М’яка нековзка гумова основа для додаткової стійкості

        М’яка нековзка гумова основа для додаткової стійкості

        Чашка має м’яку нековзку гумову основу для додаткової стійкості

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          від 12 місяців
          Мексика
          Так

        • У комплекті:

          Термочашка (260 мл)
          1  шт.
          Відкидна кришка
          1  шт.
          Спортивний носик
          1  шт.

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            • Не взаємозамінний з іншими дитячими чашками Philips Avent

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