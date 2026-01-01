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Більше не доступний
SCF670/01
260 мл
Від 12 міс.
Ця стильна чашка допомагає довше зберігати свіжими напої для дитини під час прогулянки
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.
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На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Не взаємозамінний з іншими дитячими чашками Philips Avent