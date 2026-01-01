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  • Довше зберігає свіжість напою
  • Довше зберігає свіжість напою

Більше не доступний

Philips AventТермочашка

SCF670/01

Довше зберігає свіжість напою
Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Носик із захистом від проливання та стійкий до прогризання

Довше зберігає свіжість напою

  • 260 мл

  • Від 12 міс.

Ідеально підходить для прогулянки, зберігає свіжість напоїв

Ідеально підходить для прогулянки, зберігає свіжість напоїв

Ця стильна чашка допомагає довше зберігати свіжими напої для дитини під час прогулянки

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

Технічні характеристики

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Не взаємозамінний з іншими дитячими чашками Philips Avent