Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*
Пляшечку для годування Philips Avent Classic+ виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.
Пляшечка Philips Avent Classic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні у подвійних упаковках.
Обов’язково використовуйте пляшечку Philips Avent Classic із кільцем адаптера (додається до всіх пляшечок Philips Avent Classic).
Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.
Пляшечка Philips Avent Classic сумісна з лінійкою Philips Avent, окрім пляшечок Natural. Ми радимо використовувати пляшечки Classic лише з сосками Classic.
Пляшечка
Конструкція
У комплекті:
Сумісність
Простота у користуванні
Функції
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27