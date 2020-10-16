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Більше не доступний
3 пляшечки
125 мл
Соска для годування новонароджених
від 0 міс.
Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
5.0
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.