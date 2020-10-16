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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic

SCF680/37

5
| (22) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.*
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Рекомендація мам номер один у світі1

Довіра протягом 30 років

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 3 пляшечки

  • 125 мл

  • Соска для годування новонароджених

  • від 0 міс.

Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

Ергономічна форма для максимального комфорту

Ергономічна форма для максимального комфорту

Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

22

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.