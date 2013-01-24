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    Philips Avent

    Навчальний набір дитячих пляшечок

    SCF683/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Перший крок дитини до використання чашки Перший крок дитини до використання чашки Перший крок дитини до використання чашки
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      Philips Avent Навчальний набір дитячих пляшечок

      SCF683/07
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Навчальний набір дитячих пляшечок

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Навчальний набір дитячих пляшечок

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги

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        Навчальний набір дитячих пляшечок

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Перший крок дитини до використання чашки

        Зручні ручки для пляшечок

        • 260 мл
        • Соска зі змінним потоком
        Зручні знімні ручки

        Зручні знімні ручки

        Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

        М’який носик для пиття із захистом від проливання

        М’який носик для пиття із захистом від проливання

        Встановіть замість соски м’який носик для пиття із захистом від проливання, лагідний для дитячих ясен

        Замініть соску на м’який носик

        Замініть соску на м’який носик

        Трансформуйте пляшечку для годування, просто замінивши соску на м’який носик для пиття із захистом від проливання

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          1  шт.
          Матеріал
          Без вмісту BPA
          Етап
          • 0–6 місяців
          • від 6 місяців

        • У комплекті:

          Пляшечка для природного годування
          1  шт.
          Без вмісту BPA*
          Так
          Купольний ковпачок
          1  шт.
          Дизайн пляшечки
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати
          • Широке горлечко
          Фіксуюче кільце
          1  шт.
          Зручні ручки
          1  шт.
          М’яка соска зі змінним потоком
          1  шт.

        • Пляшечка

          Ємність
          260  унц.

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