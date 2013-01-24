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Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання Переглянути усі переваги
Навчальний набір дитячих пляшечок
Ціна магазину Philips
Усього:
Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно
Встановіть замість соски м’який носик для пиття із захистом від проливання, лагідний для дитячих ясен
Трансформуйте пляшечку для годування, просто замінивши соску на м’який носик для пиття із захистом від проливання
У комплекті:
У комплекті:
Пляшечка
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27