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Philips AventНавчальний набір дитячих пляшечок

SCF683/07

Перший крок дитини до використання чашки

Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання

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Рекомендація мам номер один у світі1

Зручні ручки для пляшечок

Перший крок дитини до використання чашки

  • 260 мл

  • Соска зі змінним потоком

Зручні знімні ручки

Зручні знімні ручки

Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

М’який носик для пиття із захистом від проливання

М’який носик для пиття із захистом від проливання

Встановіть замість соски м’який носик для пиття із захистом від проливання, лагідний для дитячих ясен

Замініть соску на м’який носик

Замініть соску на м’який носик

Трансформуйте пляшечку для годування, просто замінивши соску на м’який носик для пиття із захистом від проливання

Технічні характеристики

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 