Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SCF683/07
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка Philips Avent SCF683/07, яка не подразнює ясен дитини, має м’який носик для пиття із захистом від проливання
260 мл
Соска зі змінним потоком
Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно
Встановіть замість соски м’який носик для пиття із захистом від проливання, лагідний для дитячих ясен
Трансформуйте пляшечку для годування, просто замінивши соску на м’який носик для пиття із захистом від проливання
Відгуки
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.