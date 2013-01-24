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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Classic

    SCF683/17
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

      SCF683/17
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.* Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Classic

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

        Довіра протягом 30 років

        • 1 пляшечка
        • 260 мл
        • Соска з повільним потоком
        • від 1 міс.
        Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

        Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

        Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

        Клінічно схвалена антиколікова система

        Клінічно схвалена антиколікова система

        Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*

        Без вмісту BPA*

        Без вмісту BPA*

        Пляшечку для годування Philips Avent Classic+ виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Доступні соски з різними рівнями інтенсивності потоку рідини

        Доступні соски з різними рівнями інтенсивності потоку рідини

        Пляшечка Philips Avent Classic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні у подвійних упаковках.

        Завжди використовуйте кільце адаптера

        Завжди використовуйте кільце адаптера

        Обов’язково використовуйте пляшечку Philips Avent Classic із кільцем адаптера (додається до всіх пляшечок Philips Avent Classic).

        Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

        Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

        Сумісність із лінійкою продуктів Philips Avent

        Пляшечка Philips Avent Classic сумісна з лінійкою Philips Avent, окрім пляшечок Natural. Ми радимо використовувати пляшечки Classic лише з сосками Classic.

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Матеріал
          Без вмісту BPA*
          Етап
          0–12 місяців

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • М’який силікон

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          1  шт.

        • Сумісність

          Сумісність із
          Молоковідсмоктувач, контейнери для зберігання та соски Classic

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Легко мити
          • Легко тримати
          Простота у користуванні
          • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині
          • 5 частин

        • Функції

          Захоплення
          • Легке захоплення
          • Спрощує захоплення соски
          Соска
          • Подвійна антиколікова система
          • Вигинається відповідно до ритму годування

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              • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
              • ** Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.

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