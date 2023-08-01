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Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic

SCF683/27

4.7

| (101) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Нашій пляшечці Classic матері довіряють уже 30 років та, як і раніше, вона залишається найкращим варіантом для багатьох мам. Пляшечка призначена для приємного та легкого годування; клінічно підтверджено, що вона зменшує коліки та дискомфорт.*

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Рекомендація мам номер один у світі1

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Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 2 пляшечки

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

Ергономічна форма для максимального комфорту

Ергономічна форма для максимального комфорту

Завдяки унікальній формі пляшечку для годування легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

Технічні характеристики

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4.7

з 5

101

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Дата використання 2022-07-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Дата використання 2022-07-01

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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  • • Вітальний промокод зі знижкою -15%*
  • • Ексклюзивні пропозиції
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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

  2. Клінічне дослідження показало, що немовлята віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Avent, мали менше кольок, ніж немовлята, яких годували з іншої відомої пляшечки, особливо вночі.