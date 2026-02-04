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Дитячі пляшечки та соски
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Philips Avent Дитяча пляшечка Classic
Більше не доступний
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SCF686/17
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Чи мій виріб Philips Avent не містить BPA та BPS?
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