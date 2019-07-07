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Більше не доступний
1 пляшечка
330 мл
Соска з середнім потоком
від 3 міс.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
5.0
з 5
133
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
jimmy1988
07/07/2019
Україна
Чудова пляшечка
Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Zlatka
22/06/2019
Україна
Те, що потрібно для діток!
До вибору пляшечки підходила досить ретельно. Чесно кажучи, не вагалася щодо даної фірми і одразу придбала цю пляшечку і ще деякі речі Philips Avent. Якість на найвищому рівні - міцний та надійний пластик, мягка та зручна для дитини соска. Великий плюс, що саму соску можна окремо придбати (в залежності від віку дитини , або якщо раптом пошкодили). Саме основне, це те, як дитина сприйняла цю пляшечку! З задоволенням пила молочну суміш, їй було зручно, а для мене це надважливий показник. Батькам рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
ЮрійК
10/04/2019
Україна
рекомендую до використання
Просто шикарна пляшечка, xоча знайомі дарували пляшечки інших виробників, однак різниця, зокрема по сосці, у порівнянні з AVENT natural відчутна (на користь avent звичайно ж). Наразі вже 2 рік використовуємо у вигляді мірильної склянки для молока на каші.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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