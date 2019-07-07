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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF696/17

5
| (133) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 1 пляшечка

  • 330 мл

  • Соска з середнім потоком

  • від 3 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

133

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Чудова пляшечка

Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

22/06/2019

Україна

Україна

Те, що потрібно для діток!

До вибору пляшечки підходила досить ретельно. Чесно кажучи, не вагалася щодо даної фірми і одразу придбала цю пляшечку і ще деякі речі Philips Avent. Якість на найвищому рівні - міцний та надійний пластик, мягка та зручна для дитини соска. Великий плюс, що саму соску можна окремо придбати (в залежності від віку дитини , або якщо раптом пошкодили). Саме основне, це те, як дитина сприйняла цю пляшечку! З задоволенням пила молочну суміш, їй було зручно, а для мене це надважливий показник. Батькам рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

10/04/2019

Україна

Україна

рекомендую до використання

Просто шикарна пляшечка, xоча знайомі дарували пляшечки інших виробників, однак різниця, зокрема по сосці, у порівнянні з AVENT natural відчутна (на користь avent звичайно ж). Наразі вже 2 рік використовуємо у вигляді мірильної склянки для молока на каші.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural

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