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    Philips Avent

    Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

    SCF702/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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      Philips Avent Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

      SCF702/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Рішення для різних етапів розвитку дитини Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Рішення для різних етапів розвитку дитини Переглянути усі переваги

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Рішення для різних етапів розвитку дитини Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Рішення для різних етапів розвитку дитини Переглянути усі переваги

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        Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заохочення до їжі через цікаве пізнання

        • Кольоровий
        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так
          Вага виробу
          0,168  кг

        • У комплекті:

          Тарілка з розділювачами
          1  шт.
          Брошура з рецептами
          НІ

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          30 (Г) X 252 (Ш) X 310 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          22 (Г) X 226 (Ш) X 226 (В)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

        • Легкість у використанні

          Придатні для використання у мікрохвильовій печі
          Так

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