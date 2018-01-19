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Пароварки-блендери Philips Avent

Корисна їжі для малюка лише одним рухом

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Все про наші пароварки-блендери

Přístroj pro přípravu stravy Philips Avent pro vaření v páře, mixování a podávání

Приготуйте на пару, подрібніть та готуйте

Přístroj pro přípravu stravy Philips Avent, vysoká výživová hodnota

Здорові страви, приготовані вдома

Nádobí a příslušenství Philips Avent

Підходить для будь-якого етапу введення прикорму

Пароварка-блендер "4-в-1"   Обробка парою, подрібнення, розморозка та підігрів

Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1
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  • Ємність на 1000 мл дозволяє готувати чотири порції за раз. Подавайте одну порцію, а три інші покладіть у холодильник або морозильну камеру на пізніше.
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Пароварка-блендер "2-в-1"
Готуйте на пару та переверніть чашу для подрібнення

Пристрій приготування здорової дитячої їжі 2-в-1
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  • Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.
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Готуйте на пару та легко вводьте прикорм 

Емма Вільямс, дитячий консультант-дієтолог

У співпраці зі спеціалістом з дитячого харчування Еммою Вільямс ми підібрали рецепти для приготування смачних і корисних дитячих страв. Ви знайдете корисні поради по введенню прикорму і цікаві ідеї складання меню в книзі рецептів, яка йде в комплекті з пароваркою-блендером "4-в-1". Розвивайте корисні звички в харчуванні малюка з ранніх років для його здорового розвитку.
Модельный ряд продуктов для кормления малышей Philips Avent

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Готувати корисні та поживні страви для малюка не так складно як ви, можливо, думаєте. На відміну від обсмаження, приготування на пару зберігає як природній смак, так і користь продуктів. Обирайте здоров'я!

Команда Philips Avent

Варто знати

Приготування корисної їжі малюкові вдома
З чого починати прикорм

Пароварка-блендер "4-в-1"

SCF885/01

 
  • Приготування на парі, подрібнення, розморожування, розігрівання
  • Готуйте до 4-х порцій за раз у ємкості на 1000 мл
  • Можна мити в посудомийній машині
  • Книга рецептів у комплекті

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№ 1

Пристрої для приготування їжі

 

Введення прикорму - важливий процес, оскільки він визначає подальше ставлення дитини до їжі і формує його вподобання. Наші пароварки-блендери допоможуть вам з легкістю приготувати смачні і корисні страви для вашого малюка, поки ви насолоджуєтеся часом разом.

 

*Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.

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