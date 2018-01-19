Введення прикорму - важливий процес, оскільки він визначає подальше ставлення дитини до їжі і формує його вподобання. Наші пароварки-блендери допоможуть вам з легкістю приготувати смачні і корисні страви для вашого малюка, поки ви насолоджуєтеся часом разом.

*Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.