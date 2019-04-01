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Більше не доступний

Philips AventВелика глибока тарілка, від 12 міс.

SCF704/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Велика глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF704/00 для різних етапів розвитку малюка
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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Глибока тарілка для підростаючих дітей

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

  • Білий

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

BPA – 0%

Підходить для мікрохвильової печі

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

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