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Більше не доступний
Білий
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.