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Більше не доступний

Philips AventМала глибока тарілка, від 6 міс.

SCF706/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Мала глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF706/00 для різних етапів розвитку малюка
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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Глибока тарілка для підростаючих дітей

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

  • Білий

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

BPA – 0%

Підходить для мікрохвильової печі

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Плюси

Якість та дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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