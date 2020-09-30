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Більше не доступний
Білий
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Плюси
Якість та дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.