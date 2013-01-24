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Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Рішення для різних етапів розвитку дитини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Рішення для різних етапів розвитку дитини. Переглянути усі переваги
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Рішення для різних етапів розвитку дитини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Рішення для різних етапів розвитку дитини. Переглянути усі переваги
Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Ціна магазину Philips
Усього:
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Вага та розміри
Легкість у використанні