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Перші ложка та виделка дитини
Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перші ложка та виделка дитини
Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини
Перші ложка та виделка дитини
Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перші ложка та виделка дитини
Столовий набір Philips Avent – рішення для різних етапів розвитку дитини
Виделка та ложка для дітей від 12 міс.
Ціна магазину Philips
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