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    Philips Avent

    Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

    SCF714/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами
      -{discount-value}

      Philips Avent Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

      SCF714/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

      Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

      Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

      Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

      Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

      Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

      Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

      Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

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        Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

        Столовий набір Avent

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Глибока ложка та виделка

        Глибока ложка та виделка

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так
          Вага виробу
          0,067  кг

        • У комплекті:

          Дитяча виделка
          1
          Дитяча ложка
          1
          Дитячий ніж
          1

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          28 (Г) X 116 (Ш) X 240 (В)  мм
          Загальні розміри продукту без вкладень
          Ложка/ніж: 140 (Д) X 28 (Ш) X 18 (Г) Виделка: 152 (Д) X 25 (Ш) X 15 (Г)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

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