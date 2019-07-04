КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання

Більше не доступний

Philips AventДитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

SCF716/00

4.9
| (16) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Столовий набір для підростаючих дітей

Заохочення до їжі через цікаве пізнання

  • Не містить BPA

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

Розроблено разом з провідним дитячим психологом

BPA – 0%

Можна мити в посудомийній машині

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

16

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.

Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

10/04/2019

Україна

Україна

Очень удобная и красивая посуда

Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!

Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puiku

Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.

Цей відгук про SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

Цей відгук про SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 