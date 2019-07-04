Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !