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Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Ціна магазину Philips
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