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Більше не доступний
Не містить BPA
4.9
з 5
16
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Надежда
04/07/2019
Україна
Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.
Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
AlisaAlexa
10/04/2019
Україна
Очень удобная и красивая посуда
Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!
Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Цей відгук про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Jurga
04/09/2015
Lietuva
Puiku
Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.
Цей відгук про SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
Цей відгук про SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.