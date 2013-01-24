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    Philips Avent

    Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

    SCF716/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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      Philips Avent Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

      SCF716/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

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        Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заохочення до їжі через цікаве пізнання

        Столовий набір для підростаючих дітей

        • Не містить BPA
        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Розроблено разом з провідним дитячим психологом

        Нековзка основа – запобігає розливанню

        Нековзка основа – запобігає розливанню

        Глибока ложка та виделка

        Глибока ложка та виделка

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у Китаї
          Так
          Вага виробу
          0,523  кг

        • У комплекті:

          Велика глибока тарілка
          1
          Тарілка з розділювачами
          1  шт.
          Мала глибока тарілка
          1  шт.
          Дитяча виделка
          1
          Дитяча ложка
          1

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В)  мм
          Кількість коробок F у коробці A
          6

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