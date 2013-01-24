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    Philips Avent

    Контейнери для зберігання їжі Avent

    SCF720/10
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
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      Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

      SCF720/10
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

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        Контейнери для зберігання їжі Avent

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

        Контейнери для зберігання їжі без BPA

        • Не містить BPA
        Герметичність

        Герметичність

        Поворотна кришка для безпечного зберігання і транспортування

        Легке впорядкування

        Легке впорядкування

        Міцні контейнери Philips Avent, які можна складати один в один та які можна підписувати, щоб легше відслідковувати дати й вміст.

        Можна мити в посудомийній машині

        Можна мити в посудомийній машині

        Можна використовувати в мікрохвильовій печі

        Можна використовувати в мікрохвильовій печі

        Можна ставити в холодильник і морозильну камеру

        Можна ставити в холодильник і морозильну камеру

        У комплекті книга з рецептами

        Рецепти було розроблено в співпраці з Джуді Мор, дипломованим дієтологом, спеціалістом із дитячого харчування.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • У комплекті:

          Ложка для годування
          1  шт.
          Без вмісту BPA*
          Так
          Кришка до контейнера для зберігання молока
          20  шт.
          Простерилізований контейнер (180 мл)
          10  шт.
          Контейнер для зберігання (240 мл)
          10  шт.
          Книга рецептів
          1  шт.

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