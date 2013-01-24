Догодовувати – легко!
Philips Avent пропонує усе необхідне для початку догодовування дитини твердою їжею Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Догодовувати – легко!
Philips Avent пропонує усе необхідне для початку догодовування дитини твердою їжею Переглянути усі переваги
Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки
Країна виготовлення
У комплекті: