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Набір для годування

SCF730/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Догодовувати – легко! Догодовувати – легко! Догодовувати – легко!
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    Набір для годування

    SCF730/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Догодовувати – легко!

    Philips Avent пропонує усе необхідне для початку догодовування дитини твердою їжею Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent пропонує усе необхідне для початку догодовування дитини твердою їжею Переглянути усі переваги

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      М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

      М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

      Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці

      Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Слинявчик для годування
        1  шт.
        Мала глибока тарілка
        1  шт.
        Ложка
        1  шт.
        Чашка з носиком (200 мл)
        1  шт.

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