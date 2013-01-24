Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
У подорож із малюком
Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У подорож із малюком
Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Переглянути усі переваги
Дорожній набір
Ціна магазину Philips
Усього:
Цей виріб не містить BPA
Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки
Країна виготовлення
У комплекті: