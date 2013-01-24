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    Дорожній набір

    SCF734/00
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    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • У подорож із малюком У подорож із малюком У подорож із малюком
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      Дорожній набір

      SCF734/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      У подорож із малюком

      Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Дорожній набір

        Ціна магазину Philips

        Усього:

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        • Подарунковий набір
        Виріб без вмісту BPA

        Виріб без вмісту BPA

        Цей виріб не містить BPA

        Заглиблення для крихт – збирає крихти та їжу

        Заглиблення для крихт – збирає крихти та їжу

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці

        Неслизькі ручки зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так

        • У комплекті:

          Слинявчик для годування
          1  шт.
          Ложка
          1  шт.
          Столовий набір із футляром
          1  шт.
          Дорожній набір для годування
          1  шт.
          Чашка із трубочкою (260 мл)
          1  шт.

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