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Менше безладу для Вас і Вашої малечі
Цей слинявчик для годування Philips Avent збирає крихти та їжу Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Менше безладу для Вас і Вашої малечі
Цей слинявчик для годування Philips Avent збирає крихти та їжу Переглянути усі переваги
Слинявчик для годування
Ціна магазину Philips
Усього: