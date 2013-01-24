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    Слинявчик для годування

    SCF736/00
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    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Менше безладу для Вас і Вашої малечі Менше безладу для Вас і Вашої малечі Менше безладу для Вас і Вашої малечі
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      Слинявчик для годування

      SCF736/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Менше безладу для Вас і Вашої малечі

      Цей слинявчик для годування Philips Avent збирає крихти та їжу Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Цей слинявчик для годування Philips Avent збирає крихти та їжу Переглянути усі переваги

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        Слинявчик для годування

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        Слинявчик для годування Avent

        • Із заглибленням для крихт
        Виріб без вмісту BPA

        Виріб без вмісту BPA

        Цей виріб не містить BPA

        Заглиблення для крихт – збирає крихти та їжу

        Заглиблення для крихт – збирає крихти та їжу

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так

        • У комплекті:

          Слинявчик для годування
          1  шт.

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