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Більше не доступний
Чашка-непроливайка
200 мл
від 6 міс.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
4.5
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Плюси
за
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/02 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF746/02 Чашка з носиком
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.