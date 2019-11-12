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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF751/00

4.1
| (72) Відгуки
Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’який носик і ручки спростять вашій дитині процес пиття. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 200 мл

  • від 6 міс.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

.

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

72

Відгуки

12/11/2019

Україна

Україна

Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!

Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.

Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!

Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком

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