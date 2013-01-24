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Чашка з носиком
Ціна магазину Philips
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Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Удома чи в дорозі захисна гігієнічна кришечка зберігає носик чистим.
Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
У комплекті:
Матеріал
Вага та розміри
Аксесуари