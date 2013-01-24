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    Philips Avent

    Чашка з носиком

    SCF751/05
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Avent
    • Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка
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      Philips Avent Чашка з носиком

      SCF751/05
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Чашка з носиком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чашка-непроливайка

        Легкий перехід від пляшечки до чашки

        • Чашка-непроливайка
        • 200 мл
        • від 6 міс.
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Нахилений носик мінімізує нахил голови

        Нахилений носик мінімізує нахил голови

        Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

        Гігієнічна кришечка для підтримання чистоти чашки у дорозі

        Удома чи в дорозі захисна гігієнічна кришечка зберігає носик чистим.

        Не протікає! Підтверджено мамами

        Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          1  шт.
          Індонезія
          Так
          Вага виробу
          0,1  кг
          Етап
          від 6 місяців
          Гігієнічний ковпачок із защіпкою
          1  шт.
          Ручка
          1  шт.
          Клапан
          1  шт.
          Чашка (200 мл)
          1  шт.

        • Матеріал

          Чашка з носиком
          • Поліпропілен
          • Тетрафенілетилен
          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          178 x 125 x 90  мм

        • Аксесуари

          Запасна частина
          Замінний носик SCF252

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