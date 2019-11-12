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Більше не доступний
SCF751/07
Чашка-непроливайка
200 мл
від 6 міс.
Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
4.1
з 5
72
Відгуки
kate24242
12/11/2019
Україна
Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!
Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком
Rysolini
08/04/2019
Україна
Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.
Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком
OlgaM
08/04/2019
Україна
Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!
Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.