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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF751/07

4.1
| (72) Відгуки
Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’який носик і ручки спростять вашій дитині процес пиття. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 200 мл

  • від 6 міс.

Не протікає! Підтверджено мамами

Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

72

Відгуки

12/11/2019

Україна

Україна

Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!

Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.

Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!

Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF751/05 Чашка з носиком

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