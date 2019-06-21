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  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка
  • Чашка-непроливайка

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF753

3.9
| (42) Відгуки
Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’які нековзкі ручки допоможуть маленькій дитині тримати чашку, а твердий носик стійкий до прогризання. Просто для дитини, зручно для вас.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легкий перехід від пляшечки до чашки

Чашка-непроливайка

  • Чашка-непроливайка

  • 260 мл

  • Від 12 міс.

  • Твердий носик

Не протікає! Підтверджено мамами

Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

Легке перетворення на чашку з вільним потоком рідини

Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик мінімізує нахил голови

Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

42

Відгуки

21/06/2019

Україна

Україна

цей продукт дуже зручний у використанні.

Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753 Чашка з носиком

21/06/2019

Україна

Україна

Не протекает, ребенок сразу понял как пить

[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753/07 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753/07 Чашка з носиком

18/09/2018

Україна

Україна

Замечательный продукт

Решили купить эту чашку, т.к. дочке уже не хватает объёма бутылочки 125мл. Долго с мужем пересматривали разные бутылочки, остановились на этом поильничке. Действительно не протекает, большим плюсом была совместимость с остальными бутылочками AVENT. Дочка подрастёт - уже и поильничек будет. Смутило только то, что защитная крышечка практически не держится на поильнике, но не считаем это существенным недостатком, пока чашка будет использоваться с клапаном.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753/06 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF753/06 Чашка з носиком

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