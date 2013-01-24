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    Philips Avent

    Чашки з трубочкою

    SCF760/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
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      Philips Avent Чашки з трубочкою

      SCF760/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

      Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Чашки з трубочкою

      Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

      Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

      Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

      Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Чашки з трубочкою

      Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

      Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

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        Чашки з трубочкою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

        Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

        • 260 мл
        • від 12 міс., трубочка
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Виріб без вмісту BPA

        Виріб без вмісту BPA

        Цей виріб не містить BPA

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Чашка (260 мл)
          1  шт.
          Етап
          від 12 місяців
          Китай
          Так

        • У комплекті:

          Поворотна кришка з трубочкою
          1  шт.
          Силіконова трубочка
          1  шт.

        • Розміри і вага виробу

          Глибина
          80  мм
          Висота
          210  мм
          Довжина
          100  мм
          Вага
          107  г

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