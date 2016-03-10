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  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

Більше не доступний

Philips AventЧашки з трубочкою

SCF760/00

5
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

  • 260 мл

  • від 12 міс., трубочка

М’яка силіконова трубочка із вбудованим клапаном із захистом від проливання

Дитина може легко повернути кришку, щоб відкрити та закрити

Поворотна кришка зберігає трубочку чистою

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
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1

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

08/07/2015

Polska

Polska

Super

Kubek ze słomką to jest strzał w 10. Bardzo córce pod pasował i się z nim nie rozstaje :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF760/00 Kubki ze słomką

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