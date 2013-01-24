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Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги
Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги
Чашки з трубочкою
Ціна магазину Philips
Усього:
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Цей виріб не містить BPA
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
У комплекті:
У комплекті:
Розміри і вага виробу