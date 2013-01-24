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    Philips Avent

    Термочашки з трубочками

    SCF766/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Довше підтримує відповідну температуру напоїв Довше підтримує відповідну температуру напоїв Довше підтримує відповідну температуру напоїв
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      Philips Avent Термочашки з трубочками

      SCF766/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Довше підтримує відповідну температуру напоїв

      Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Термочашки з трубочками

      Довше підтримує відповідну температуру напоїв

      Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

      Довше підтримує відповідну температуру напоїв

      Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Термочашки з трубочками

      Довше підтримує відповідну температуру напоїв

      Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

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        Термочашки з трубочками

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Довше підтримує відповідну температуру напоїв

        Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

        • 260 мл
        • від 12 міс., трубочка
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так
          Етап
          від 12 місяців
          Чашка (260 мл)
          1  шт.

        • У комплекті:

          Поворотна кришка з трубочкою
          1  шт.
          Силіконова трубочка
          1  шт.

        • Розміри і вага виробу

          Глибина
          80  мм
          Висота
          260  мм
          Довжина
          100  мм
          Вага
          180  г

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