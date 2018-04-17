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Більше не доступний
260 мл
від 12 міс., трубочка
4.6
з 5
23
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Separatka
17/04/2018
Polska
super w użytkowaniu przez dzieci
[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Krawcowa
30/12/2014
Polska
praktyczny kubek
Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Öröm az ivás!
A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)
Плюси
Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
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