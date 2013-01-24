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Довше підтримує відповідну температуру напоїв
Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довше підтримує відповідну температуру напоїв
Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги
Довше підтримує відповідну температуру напоїв
Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довше підтримує відповідну температуру напоїв
Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги
Термочашки з трубочками
Ціна магазину Philips
Усього:
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Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Країна виготовлення
У комплекті:
Розміри і вага виробу