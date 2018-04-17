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  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв

Більше не доступний

Philips AventТермочашки з трубочками

SCF766/00

4.6
| (23) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Довше підтримує відповідну температуру напоїв
Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

Довше підтримує відповідну температуру напоїв

  • 260 мл

  • від 12 міс., трубочка

Довше підтримує відповідну температуру напоїв

М’яка трубочка із вбудованим клапаном із захистом від проливання

Легке використання – коли дитина п’є, рідина тече легко

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

23

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2

17/04/2018

Polska

Polska

super w użytkowaniu przez dzieci

[Employee of philipsglobal] Bardzo poręczne, łatwe do utrzymania w czystości i użytkowaniu przez dzieci. Super, jedyna wada to ze przy zakupie nie można było wybrac koloru :-( i moja córka ma taki sam kolor jak mój syn... niebieski

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

praktyczny kubek

Super pomysł na kubek termiczny, świetnie nadaje się podczas podróży, pikników z dzieckiem. Utrzymuje na dłużej temperaturę napoju. Bardzo łatwy w obsłudze dla dziecka, które może samodzielnie korzystać. Super pomysł, polecam:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Kubki termiczne ze słomką

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Плюси

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

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