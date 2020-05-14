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  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
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  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому

Більше не доступний

Philips Avent"Доросла" чашка

SCF782/00

4.5
| (73) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Допомагає звикнути пити по-дорослому
Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Ідеальна тренувальна чашка для підростаючих дітей

Допомагає звикнути пити по-дорослому

  • 260 мл

  • 260 мл

  • від 9 міс.

Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.

Технологія, яка активується губами

Технологія, яка активується губами

Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

73

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

14/05/2020

Україна

Україна

Удобная форма

Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 "Доросла" чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 "Доросла" чашка

27/06/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, polecam!

Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

27/06/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, polecam!

Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 77% опитаних дитячих стоматологів погоджуються з тим, що ця чашка сприяє здоровому розвитку піднебіння та ясен (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)

      2. 72% опитаних дитячих стоматологів рекомендують використання технології, яка активується губами (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)