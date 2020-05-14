Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
260 мл
260 мл
від 9 міс.
Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.
Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.
Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.
4.5
з 5
73
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Mama8388213
14/05/2020
Україна
Удобная форма
Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 "Доросла" чашка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 "Доросла" чашка
Kasia37
27/06/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, polecam!
Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
kasik324
27/06/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, polecam!
Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
77% опитаних дитячих стоматологів погоджуються з тим, що ця чашка сприяє здоровому розвитку піднебіння та ясен (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)
72% опитаних дитячих стоматологів рекомендують використання технології, яка активується губами (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)