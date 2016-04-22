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  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому
  • Допомагає звикнути пити по-дорослому

Більше не доступний

Philips Avent"Доросла" чашка

SCF784/00

4.7
| (52) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Допомагає звикнути пити по-дорослому
Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Ідеальна тренувальна чашка для підростаючих дітей

Допомагає звикнути пити по-дорослому

  • 340 мл

  • 340 мл

  • Від 12 міс.

Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.

Технологія, яка активується губами

Технологія, яка активується губами

Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

52

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2

22/04/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

22/01/2016

Polska

Polska

Wielofunkcyjny

Łatwo się myje, bardzo fajne uchwyty, nic się nie wylewa, super kolory. Dzięki temu kubkowi moje dzieci nie korzystały z kubków z ustnikami które ponoć nie są polecane przez wszystkich ortodontów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

13/01/2016

Polska

Polska

Doskonały pod każdym względem !

Ten kubeczek bardzo nam pomógł podczas nauki samodzielnego picia przez mojego synka. Z czystym serduszkiem moge jego polecić wszystkim mamom !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 77% опитаних дитячих стоматологів погоджуються з тим, що ця чашка сприяє здоровому розвитку піднебіння та ясен (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)

      2. 72% опитаних дитячих стоматологів рекомендують використання технології, яка активується губами (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)