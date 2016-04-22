Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
340 мл
340 мл
Від 12 міс.
Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.
Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.
Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.
4.7
з 5
52
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Malcia87
22/04/2016
Polska
Polecam
Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Adela
22/01/2016
Polska
Wielofunkcyjny
Łatwo się myje, bardzo fajne uchwyty, nic się nie wylewa, super kolory. Dzięki temu kubkowi moje dzieci nie korzystały z kubków z ustnikami które ponoć nie są polecane przez wszystkich ortodontów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
PatrycjaSSS
13/01/2016
Polska
Doskonały pod każdym względem !
Ten kubeczek bardzo nam pomógł podczas nauki samodzielnego picia przez mojego synka. Z czystym serduszkiem moge jego polecić wszystkim mamom !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
77% опитаних дитячих стоматологів погоджуються з тим, що ця чашка сприяє здоровому розвитку піднебіння та ясен (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)
72% опитаних дитячих стоматологів рекомендують використання технології, яка активується губами (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)