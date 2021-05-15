Sužinojusi, kad turėsime galimybę išbandyti Philips Avent puodelį-gertuvę tikrai širdį paglostė ši žinia. Kadangi šiuo metu kaip tik šitam skubančiam gyventi (na mamos, kurios anksčiau pagimdė manau puikiai supranta) žmogučiui sugalvojo vienu metu dygti keturi iltiniai dantukai, tai mūsų visos gertuvės kenčia. Prakasti snapeliai, laistomas vandenukas ir aišku mama, nespėjanti jų gaudyti, plauti ir valyti. Tik deja, šis malonumas gavo naują iššūkį- kaip vaikas išbandys naujovę smarkiai sergant.. Rezultatas- gertuvė praėjo testą pro Joreno rankas. Pirma pažintis- Be užspringimo! Tai pirmiausia pastebėta, nes yra dažna ankstuku nuo gimimo problema. Didesnis gurkšnis, ar bet kokio dydžio kąsnis ir žiūri jau kojos tiroata ar jau vaika versti. Taigi, pliusas vožtuvėliui, jog bėga tik patraukus ir nedideliu kiekiu. Žinoma sekantis dalykas, tai jog neišlaistys gertuvėje esančio skysčio dar ir dėl to. Tad sergant ir puodeliui skraidant visur neteko eiti ir valyti iš paskos. Na didžiausiu mums dantukų ir dar ligų metu pliusu tapo neprakastas snapukas. Nes deja, bet visų kitų jau laidojame gertuves. O paruošimas ir išvalymas pralenkė turėtas- lengva išardyti ir dar galimybė sterilizuoti. Tik teys detalės ir visos lengviausiai išsiima, taipogi plati viršūnė leidžia rankai laisvai išplauti vidų ar įkišti kempinę. O buteliuko forma idelai suimti, bei tam pritaikytas paviršius, kad rankytės nenuslystų. Pliusai išvien apart, kad reikia gerai paversti esant mažiau skysčio, bet tai ouiki galimybė išmokti, kad norint atsigerti ar išgerti reikia kelti puodelį. O dar gerai, kad senas avent gertuves galime pritaikyti šiai viršūnei tad visai palaidoti jų nereikės.