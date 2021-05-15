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  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот
  • Не протікає – пиття без турбот

Philips AventЧашка з твердим носиком

SCF804/03

4.3
| (42) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Не протікає – пиття без турбот
Чашка з носиком Philips Avent My Grippy має унікальний клапан і не протікає – мами підтвердять! Вона має нековзку текстуру та продуману форму для маленьких ручок, щоб малюки могли впевнено розвивати навички самостійного пиття.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Носик надзвичайно стійкий до прогризання зубами, що ростуть

Не протікає – пиття без турбот

  • Пиття без протікання

  • Носик стійкий до прогризання зубами

  • Від 18 міс

  • 300 мл

  • Можна мити в посудомийній машині; Легко збирати і чистити; Колір: зелений

Вдосконалений клапан – пиття без протікання

Вдосконалений клапан – пиття без протікання

Немає нічого кращого за хорошу пригоду. Просто запитайте свого малюка. Коли він у русі, ця тренувальна чашка без протікання дозволяє пити без проблем. Унікальний клапан робить так, що рідина тече лише тоді, коли дитина п’є, тому не потрібно хвилюватися про розливання чи перевертання чашок. Можете не вірити нам на слово, але 82 % мам погоджуються, що ця чашка не протікає*

Твердий носик надзвичайно стійкий до прогризання зубами, що ростуть

Твердий носик надзвичайно стійкий до прогризання зубами, що ростуть

Носик My Grippy надзвичайно стійкий до прогризання, що полегшує дітям пиття із тренувальної чашки.

Контурна форма та нековзка текстура

Контурна форма та нековзка текстура

Завдяки зручному дизайну цієї чашки ваша дитина буде впевнено й незалежно пити. Її контурна форма та нековзка текстура дозволяють дитині легко тримати її.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

42

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

15/05/2021

Polska

Polska

Ekstra

Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.

Плюси

Odkręcany, nie kapie

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

10/07/2018

Polska

Polska

Kubek przypadł do gustu mojej córce :)

Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

Naujoji Avent gertuvė kietu snapeliu

Praėjusią savaitę bandėm naująją gertuvę. Vyresnėliui 2,5 metų gertuvė puikiai tiko darželyje, jos talpa didelė, todėl nešėsi ją kuprinėje į turus. Kiekvieną dieną kuprinė liko sausa, tiek aš, tiek auklėtojos džiaugėmės. Namuose gertuvę bandė mažylis, 8 mėnesių broliukas. Jį iš karto sudomino ryškios spalvos. Besikalant dantukams teko išmesti ne vieną gertuvę, kadangi jas visas tiesiog pragrauždavo, su šia kol kas to neatsitiko. Abiem atvejais esu labai patenkinta. Ačiū už suteikta proga pabandyti!

Плюси

Ryškios spalvos, patogu laikyti, nepraleidžia vandens

Мінуси

Likus vandens tik ant dugno, sunkoka gerti

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Незалежні тестування в домашніх умовах, Сполучене Королівство, вересень 2013 р.