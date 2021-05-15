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Пиття без протікання
Носик стійкий до прогризання зубами
Від 18 міс.
300 мл
Можна мити в посудомийній машині; Легко збирати і чистити; Колір: зелений
Немає нічого кращого за хорошу пригоду. Просто запитайте свого малюка. Коли він у русі, ця тренувальна чашка без протікання дозволяє пити без проблем. Унікальний клапан робить так, що рідина тече лише тоді, коли дитина п’є, тому не потрібно хвилюватися про розливання чи перевертання чашок. Можете не вірити нам на слово, але 82 % мам погоджуються, що ця чашка не протікає*
Носик My Grippy надзвичайно стійкий до прогризання, що полегшує дітям пиття із тренувальної чашки.
Завдяки зручному дизайну цієї чашки ваша дитина буде впевнено й незалежно пити. Її контурна форма та нековзка текстура дозволяють дитині легко тримати її.
4.3
з 5
42
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Kasia199999
15/05/2021
Polska
Ekstra
Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.
Плюси
Odkręcany, nie kapie
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Dziecijedza2018
10/07/2018
Polska
Kubek przypadł do gustu mojej córce :)
Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Vilnija
24/05/2021
Lietuva
Naujoji Avent gertuvė kietu snapeliu
Praėjusią savaitę bandėm naująją gertuvę. Vyresnėliui 2,5 metų gertuvė puikiai tiko darželyje, jos talpa didelė, todėl nešėsi ją kuprinėje į turus. Kiekvieną dieną kuprinė liko sausa, tiek aš, tiek auklėtojos džiaugėmės. Namuose gertuvę bandė mažylis, 8 mėnesių broliukas. Jį iš karto sudomino ryškios spalvos. Besikalant dantukams teko išmesti ne vieną gertuvę, kadangi jas visas tiesiog pragrauždavo, su šia kol kas to neatsitiko. Abiem atvejais esu labai patenkinta. Ačiū už suteikta proga pabandyti!
Плюси
Ryškios spalvos, patogu laikyti, nepraleidžia vandens
Мінуси
Likus vandens tik ant dugno, sunkoka gerti
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
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Незалежні тестування в домашніх умовах, Сполучене Королівство, вересень 2013 р.