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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для вас і вашого малюка.
Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.
Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує ризик появи кольок та неспокою*. Як? Клапан у сосці запобігає утворенню вакууму під час пиття, не перешкоджаючи годуванню. Це допомагає зменшити кількість кольок, газиків та зригувань.
4.9
з 5
222
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Raspberry 7
16/11/2021
Україна
Частина акції
Для дітей тільки найкраще!!!
Користуємося із задоволенням! Дуже якісна пляшечка. Завдяки клапану дитина не заковтує повітря, тому годування стало не тільки комфортним, але й корисним.
Плюси
Користь для дитини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Tayha
13/11/2021
Україна
Пляшечка дуже хорошої якості
Нам подарували таку пляшечку, вона здавалася чимсь неймовірним, ми спробували і це дійсно так, якість, зручність, дитина почала харчуватися сумішшю без зайвого повітря)) ми замінили всі бутилки на Філіпс авент) найкраще для наших найкращих малюків! З часом обрали поїльник також Філіпс авент) Якість на вищому рівні
Плюси
Раджу всім
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
YaninaS89
11/11/2021
Україна
Частина акції
Отличная продукция
Цена отличная, качество супер. Рекомендую. Антиколик работает
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.
Під час тестування в домашніх умовах 80% мам погодилися, що їхні діти мали менше проблем із годуванням; у тестуванні взяло участь 144 мами в США у 2017 р.
Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.