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  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль
  • Поживна дитяча їжа без зусиль

Більше не доступний

Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1

SCF875/02

4.6
| (642) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Поживна дитяча їжа без зусиль
Ми розуміємо, що поживна їжа – це запорука здорового розвитку вашої дитини. Пристрій для приготування корисної дитячої їжі Philips Avent допоможе просто готувати смачні домашні страви, які потрібні саме вашій дитині.
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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Поживна дитяча їжа без зусиль

  • На парі, подріб., розмор., розігрівання

  • Корисне приготування на парі

  • Парообробка, змішування в одній ємності

  • Поради щодо годування і рецепти

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Унікальний спосіб обробки парою для приготування здорової їжі

Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша унікальна технологія дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для змішування.

Від обробки парою до подрібнення, зручна універсальна ємність

Від обробки парою до подрібнення, зручна універсальна ємність

Ви знайдете все, що потрібно для приготування поживної їжі для дитини в одній ємності. Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.

Від пюре до грубих шматків, для кожного кроку на шляху

Від пюре до грубих шматків, для кожного кроку на шляху

Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до змішування м’яса, риби та бобових – і страв грубішої текстури. Наш пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 підтримує кожен етап догодовування

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-961262

Відгуки

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4.6

з 5

642

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Супер изобретение!!!

Оооочень удобно для первого прикорма и приготовления пюрешек для ребёнка. Овощи и фрукты приготовленные на пару мега полезные, тут же можно их перемолоть и потом подогреть при необходимости. Очень удобная и нужная вещь!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

09/11/2021

Україна

Україна

Волшебство для мамочек, не иначе!

Два года назад данное чудо техники подарил мне мой брат на Новый Год, когда моему сыну исполнилось 6 месяцев. Это было как раз время введения прикорма. Я сэкономила кучу времени и сил благодаря блендеру-пароварке. Сначала готовила фруктовые, овощные и мясные пюре. Чуть позже овощи кусочками, тефтели, котлеты, мясо, рыбу, пельмени на пару. Чаще всего я использую функции пароварки и блендера. Но и функция разморозки очень удобна, когда у Вас есть заготовки в морозилке. Не нужно использовать кучу посуды, размораживать, разогревать, готовить и блендерить по-разному можно на одном устройстве. Мыть тоже вполне быстро и удобно, так же занимает очень мало места на кухне. Если вы думаете, брать или не брать, то очень советую брать. Агрегат не на один год. Даже муж часто просит готовить ему фруктовые пюре. В целом я очень довольна своим помощником на кухне.

Плюси

Функциональность, простота в использовании, безшумность

Мінуси

Стёрлись обозначения на устройстве, приходится по памяти включать

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

09/11/2021

Україна

Україна

Самая нужная вещь в прикорме!

Она стоит каждой потраченной на нее копейки!!! Самая полезная вещь на кухне, когда в квартире маленький ребенок! Разморозит, приготовит, превратит в мельчайшее пюре. Очень удобно. Каждой мамочке по такой помощнице!

Плюси

Чудо

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1

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