Поживна дитяча їжа без зусиль
Ми розуміємо, що поживна їжа – це запорука здорового розвитку Вашої дитини. Пристрій для приготування корисної дитячої їжі Philips Avent допоможе просто готувати смачні домашні страви, які потрібні саме Вашій дитині. Переглянути усі переваги
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Поживна дитяча їжа без зусиль
Ми розуміємо, що поживна їжа – це запорука здорового розвитку Вашої дитини. Пристрій для приготування корисної дитячої їжі Philips Avent допоможе просто готувати смачні домашні страви, які потрібні саме Вашій дитині. Переглянути усі переваги
Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша унікальна технологія дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для змішування.
Ви знайдете все, що потрібно для приготування поживної їжі для дитини в одній ємності. Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.
Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до змішування м’яса, риби та бобових – і страв грубішої текстури. Наш пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 підтримує кожен етап догодовування.
Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 дозволяє готувати поживні домашні страви – у тій самій ємності. Їжу можна подавати відразу або покласти в контейнер із комплекту і розігріти її пізніше за допомогою простих у користуванні функцій підігрівання або розморожування.
У співпраці з дитячим дієтологом Еммою Вільямс ми підібрали поради щодо догодовування та рецепти для приготування смачних, свіжих страв, а також ідеї приготування страв, щоб допомогти Вам почати годувати дитину здоровою їжею і виробити в неї звичку споживання здорової їжі на все життя.
Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 також допомагає заощадити дорогоцінний час та планувати заздалегідь. Ємність на 1000 мл дозволяє готувати чотири порції за раз. Подавайте одну порцію, а три інші покладіть у холодильник або морозильну камеру на пізніше.
Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 дуже практичний навіть після приготування страв. Ємність та лезо можна мити в посудомийній машині; а завдяки відкритій конструкції пристрою резервуар для води легко чистити й наповнювати, що дозволяє готувати за допомогою чистої пари.
Завантажте додаток, щоб отримати поради щодо догодовування своєї малечі. Знаходьте поживні та легкі у приготуванні рецепти відповідно до віку дитини. Читайте покрокові вказівки щодо приготування, переглядайте цікаві й інформативні відео і знаходьте безліч корисних порад та підказок для якомога легшого догодовування.
Не потрібно чекати або дивитися. Чіткий звуковий сигнал повідомить про готовність їжі. Потрібно лише перевернути ємність, подрібнити і подавати або зберегти страву для подальшого годування.
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