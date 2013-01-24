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Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1

SCF875/02
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Загальна оцінка / 5
  • Поживна дитяча їжа без зусиль Поживна дитяча їжа без зусиль Поживна дитяча їжа без зусиль
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    Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1

    SCF875/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Поживна дитяча їжа без зусиль

    Ми розуміємо, що поживна їжа – це запорука здорового розвитку Вашої дитини. Пристрій для приготування корисної дитячої їжі Philips Avent допоможе просто готувати смачні домашні страви, які потрібні саме Вашій дитині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1

    Поживна дитяча їжа без зусиль

    Ми розуміємо, що поживна їжа – це запорука здорового розвитку Вашої дитини. Пристрій для приготування корисної дитячої їжі Philips Avent допоможе просто готувати смачні домашні страви, які потрібні саме Вашій дитині. Переглянути усі переваги

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      Поживна дитяча їжа без зусиль

      • На парі, подріб., розмор., розігрівання
      • Корисне приготування на парі
      • Парообробка, змішування в одній ємності
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      Пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 дуже практичний навіть після приготування страв. Ємність та лезо можна мити в посудомийній машині; а завдяки відкритій конструкції пристрою резервуар для води легко чистити й наповнювати, що дозволяє готувати за допомогою чистої пари.

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      Звукове сповіщення

      Не потрібно чекати або дивитися. Чіткий звуковий сигнал повідомить про готовність їжі. Потрібно лише перевернути ємність, подрібнити і подавати або зберегти страву для подальшого годування.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари в комплекті

        Лопатка
        Так
        Ємність для зберігання (120 мл)
        Так
        Брошура з рецептами
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        • 1 л для приготування на парі, тверда їжа
        • 720 мл для подрібнення, рідка їжа
        Довжина шнура
        70  см
        Споживання енергії
        400  Вт
        Напруга
        220–240 В, 50–60 Гц
        Класифікація безпеки
        Клас 1

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 1 року
        • 6–12 місяців
        • від 6 місяців

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