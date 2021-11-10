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Більше не доступний
На парі, подріб., розмор., розігрівання
Корисне приготування на парі
Парообробка, змішування в одній ємності
Поради щодо годування і рецепти
Обробка парою – це здоровий спосіб приготування їжі. Наша унікальна технологія дозволяє парі циркулювати знизу вгору, забезпечуючи рівномірне приготування усіх продуктів без варіння. Харчова цінність, текстура та сік, в якому готується їжа, зберігаються для змішування.
Ви знайдете все, що потрібно для приготування поживної їжі для дитини в одній ємності. Обробивши продукти парою, підніміть ємність, переверніть її та зафіксуйте на місці для подрібнення до потрібної консистенції.
Від дуже добре змішаних фруктів та овочів до змішування м’яса, риби та бобових – і страв грубішої текстури. Наш пристрій приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 підтримує кожен етап догодовування
Нагороди
4.6
з 5
642
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Kowe4ka
10/11/2021
Україна
Супер изобретение!!!
Оооочень удобно для первого прикорма и приготовления пюрешек для ребёнка. Овощи и фрукты приготовленные на пару мега полезные, тут же можно их перемолоть и потом подогреть при необходимости. Очень удобная и нужная вещь!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
09/11/2021
Україна
Волшебство для мамочек, не иначе!
Два года назад данное чудо техники подарил мне мой брат на Новый Год, когда моему сыну исполнилось 6 месяцев. Это было как раз время введения прикорма. Я сэкономила кучу времени и сил благодаря блендеру-пароварке. Сначала готовила фруктовые, овощные и мясные пюре. Чуть позже овощи кусочками, тефтели, котлеты, мясо, рыбу, пельмени на пару. Чаще всего я использую функции пароварки и блендера. Но и функция разморозки очень удобна, когда у Вас есть заготовки в морозилке. Не нужно использовать кучу посуды, размораживать, разогревать, готовить и блендерить по-разному можно на одном устройстве. Мыть тоже вполне быстро и удобно, так же занимает очень мало места на кухне. Если вы думаете, брать или не брать, то очень советую брать. Агрегат не на один год. Даже муж часто просит готовить ему фруктовые пюре. В целом я очень довольна своим помощником на кухне.
Плюси
Функциональность, простота в использовании, безшумность
Мінуси
Стёрлись обозначения на устройстве, приходится по памяти включать
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
09/11/2021
Україна
Самая нужная вещь в прикорме!
Она стоит каждой потраченной на нее копейки!!! Самая полезная вещь на кухне, когда в квартире маленький ребенок! Разморозит, приготовит, превратит в мельчайшее пюре. Очень удобно. Каждой мамочке по такой помощнице!
Плюси
Чудо
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Premium SCF885/01 Пароварка-блендер 4-в-1
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.