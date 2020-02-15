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Більше не доступний

Philips AventЄмності для зберігання свіжої їжі

SCF876/02

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Легке зберігання готової їжі

Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль.

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бренд, рекомендований мамами по всьому світу1

Легке зберігання готової їжі

  • 2 багаторазові ємності для зберігання

  • Для пристрою приготування здорової їжі

Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.

Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.

Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість

Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

Дата використання 2020-01-15

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

Дата використання 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények

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  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 