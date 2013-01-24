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Легке зберігання готової їжі
Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке зберігання готової їжі
Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги
Ємності для зберігання свіжої їжі
Ціна магазину Philips
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Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.
Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.
Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері.
Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині.
Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.
Створено для складання одна в одну для економії місця.
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