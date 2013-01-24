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    Philips Avent

    Ємності для зберігання свіжої їжі

    SCF876/02
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легке зберігання готової їжі Легке зберігання готової їжі Легке зберігання готової їжі
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      Philips Avent Ємності для зберігання свіжої їжі

      SCF876/02
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Легке зберігання готової їжі

      Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Ємності для зберігання свіжої їжі

      Легке зберігання готової їжі

      Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги

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        Ємності для зберігання свіжої їжі

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легке зберігання готової їжі

        • 2 багаторазові ємності для зберігання
        • Для пристрою приготування здорової їжі
        Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

        Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

        Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.

        Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

        Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

        Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.

        Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері

        Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері

        Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері.

        Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині

        Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині

        Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині.

        Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість

        Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.

        Створено для складання одна в одну для економії місця

        Створено для складання одна в одну для економії місця.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • від 1 року
          • 6–12 місяців
          • від 6 місяців
          Китай
          Так

        • Матеріал

          Поліпропілен
          Так

        • У комплекті:

          Кількість ємностей
          • 1 для 120 мл
          • 1 для 240 мл

        • Розміри

          Розміри (ШxВxГ)
          Ш 119 мм x В 103 мм x Г 119 мм

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