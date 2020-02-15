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Більше не доступний
Легке зберігання готової їжі
Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль.
2 багаторазові ємності для зберігання
Для пристрою приготування здорової їжі
Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.
Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.
Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
Дата використання 2020-01-15
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
Дата використання 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF876/02 Avent Tároló edények
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.