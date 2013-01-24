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    Avent

    Прорізувач для зубів, класична лінійка

    SCF880/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Для маленьких ротиків та ручок Для маленьких ротиків та ручок Для маленьких ротиків та ручок
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      Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

      SCF880/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Для маленьких ротиків та ручок

      Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent Classic SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

      Для маленьких ротиків та ручок

      Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent Classic SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

      Для маленьких ротиків та ручок

      Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent Classic SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

      Для маленьких ротиків та ручок

      Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent Classic SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

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        Прорізувач для зубів, класична лінійка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Для маленьких ротиків та ручок

        Прорізувач для зубів, який допомагає втамувати біль

        • 1 етап
        • Прорізувач для передніх зубів
        Текстура, придатна для жування під час прорізування передніх зубів

        Текстура, придатна для жування під час прорізування передніх зубів

        Цей прорізувач для зубів має різну текстуру, яка дає змогу коригувати тиск і вгамовувати біль під час прорізування.

        Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

        Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

        Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.

        Можна стерилізувати у стерилізаторі Philips Avent

        Можна стерилізувати у стерилізаторі Philips Avent

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Малайзія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Характеристики

          Можна стерилізувати
          Так
          Допомагає втамувати біль під час прорізування зубів
          Так
          Гігієнічні
          Так
          Не містить BPA
          Так
          Яскраві барви для заохочення бавитися
          Так
          Для передніх зубів
          Так

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