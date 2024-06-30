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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Philips AventДитяча пляшечка Anti-colic

SCY100/01

4.9
| (81) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

125 мл
125 мл
260 мл
260 мл
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові пляшечки із системою антиколькового клапана та текстурованою соскою створені для максимального усунення переривань і дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря повертається в пляшечку, а не в животик дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для неперервного годування

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 1 пляшечка

  • 125 мл

  • Соска, потік 1

  • від 0 міс.

Унікальний антикольковий клапан призначений для зменшення попадання повітря

Унікальний антикольковий клапан призначений для зменшення попадання повітря

Наш клінічно перевірений* антикольковий клапан призначений для зменшення кольок і газів. Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує кольки та відчуття неспокою в дитини. Діти, яких годували з антиколькових пляшечок Philips Avent, ставали на 60% спокійнішими вночі, ніж діти, яких годували з антиколькових пляшечок провідних конкурентів.

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.

Спеціальна форма соски для надійного захоплення

Спеціальна форма соски для надійного захоплення

Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

81

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Малюк з задоволенням бере пляшечку

Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.

Плюси

Зручна

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Гарна якість

Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

      4. Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic