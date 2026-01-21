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  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

Philips Avent Natural ResponseДитяча пляшечка Natural Природний Потік

SCY900/01

4.9
| (288) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

125 мл
125 мл
260 мл
260 мл
Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

  • Імітує природній процес годування

  • Пляшечка 125 мл

  • Соска повільний потік (2)

  • Не протікає

  • Інноваційна соска - J отвір

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

288

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

21/01/2026

Україна

Україна

Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

12/08/2023

Україна

Україна

Чудова пляшечка для немовлят

Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!

Плюси

Якість та продуману соску

Мінуси

Тільки за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Класна пляшечка

Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами

Плюси

дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є

Мінуси

немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic