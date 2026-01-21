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Імітує природній процес годування
Пляшечка 125 мл
Соска повільний потік (2)
Не протікає
Інноваційна соска - J отвір
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.9
з 5
288
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Василь5315
21/01/2026
Україна
Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???
Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка
Gega37
12/08/2023
Україна
Чудова пляшечка для немовлят
Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!
Плюси
Якість та продуману соску
Мінуси
Тільки за
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Crocorocco
11/08/2023
Україна
Класна пляшечка
Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами
Плюси
дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є
Мінуси
немає недоліків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic