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  • Оновіть свою бритву

SH93Змінні бритвені головки

SH93/50

4.6
| (45) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
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Оновіть свою бритву

  • Леза NanoTech DualPrecision

  • Підходить для серій i9000, 9000, 8000, 700

Below skin-level closeness

Below skin-level closeness

Леза NanoTech DualPrecision голять точно на рівні шкіри (до -0,08 мм під шкірою), виконуючи до 165 000 ріжучих рухів за хвилину. 72 високопродуктивні леза, які самі заточуються, виготовлені в Європі.

Для бритв серій i9000, 9000, 8000, 700

Для бритв серій i9000, 9000, 8000, 700

Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories

Заміна дуже проста

Заміна дуже проста

1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

45

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Плюси

супер

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Плюси

Відмінна якість

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

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