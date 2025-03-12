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Леза NanoTech DualPrecision
Підходить для серій i9000, 9000, 8000, 700
Леза NanoTech DualPrecision голять точно на рівні шкіри (до -0,08 мм під шкірою), виконуючи до 165 000 ріжучих рухів за хвилину. 72 високопродуктивні леза, які самі заточуються, виготовлені в Європі.
Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories
1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.
4.6
з 5
45
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Tuzik01
12/03/2025
Україна
Частина акції
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Плюси
супер
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
Частина акції
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
Частина акції
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Плюси
Відмінна якість
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
де є відповідні установи