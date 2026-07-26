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  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
  • Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри

-25% на картридж Quick Clean Pod

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Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra

XP9404/46

4.6
| (167) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

3 нагороди

Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри
Philips i9000 Prestige Ultra – наша найінноваційніша бритва з системою потрійної дії Lift&Cut, яка зрізає волосся на рівні коренів, що забезпечує гладкість гоління протягом усього дня, навіть у місцях, які важко голити. Технологія SkinIQ Pro тепер пропонує 5 режимів гоління для максимального комфорту шкіри.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

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Цей продукт

Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra

Електробритва Philips
серії i9000 Prestige Ultra

22 999,00 ₴

  • Картридж Philips Quick Clean Pod

    Картридж Philips Quick Clean Pod
    Для очищення бритв

    749,00 ₴

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22 999,00 ₴

з технологією SkinIQ Pro

Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри

  • Технологія гоління потрійної дії Lift&Cut

  • Леза NanoTech Dual Precision

  • Точна гнучка головка 360°

  • Активне керування силою натиску та рухами

  • 7 років гарантії******

Голить максимально близько до шкіри, довготривалий результат

Голить максимально близько до шкіри, довготривалий результат

Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.

Точність навіть у найважчих для гоління зонах

Точність навіть у найважчих для гоління зонах

Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністю, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.

Ефективність у кожному проході, навіть на 7-денній щетині

Ефективність у кожному проході, навіть на 7-денній щетині

Розроблено для захоплення волосся, що росте у будь-якому напрямку. Леза NanoTech Dual Precision обертаються на 360° та захоплюють на 25% більше волосся за один рух**. Завдяки 8 мільйонів рухів на хвилину, вони забезпечують високу ефективність навіть 1-, 3- або 7-денної щетині.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

167

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

26/07/2026

Україна

Україна

Філіпс це супер

Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

27/05/2026

Україна

Україна

Чудова бритва.

Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

26/05/2026

Україна

Україна

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.

Плюси

Подруге, ТОЧНО НЕТ

Мінуси

А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно з Philips серії 3000

      2. Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips

      3. Порівняно з покриттям без мікрочастинок

      4. Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою

      5. Вбиває 99,9% Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, бактерії Staphylococcus albus, в зарядному пристрої з поверхні бритви за 10 хвилин, перевірено сторонньою лабораторією

      6. При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза

      7. - Індивідуальні результати можуть відрізнятись