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Цей продукт
Електробритва Philips
серії i9000 Prestige Ultra
22 999,00 ₴
Картридж Philips Quick Clean Pod
Для очищення бритв
749,00 ₴
22 999,00 ₴
22 999,00 ₴
Технологія гоління потрійної дії Lift&Cut
Леза NanoTech Dual Precision
Точна гнучка головка 360°
Активне керування силою натиску та рухами
7 років гарантії******
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.
Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністю, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.
Розроблено для захоплення волосся, що росте у будь-якому напрямку. Леза NanoTech Dual Precision обертаються на 360° та захоплюють на 25% більше волосся за один рух**. Завдяки 8 мільйонів рухів на хвилину, вони забезпечують високу ефективність навіть 1-, 3- або 7-денної щетині.
Нагороди
4.6
з 5
167
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Serjant
26/07/2026
Україна
Філіпс це супер
Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Цей відгук про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Yznik
27/05/2026
Україна
Чудова бритва.
Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
РОЗАРИО
26/05/2026
Україна
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.
Плюси
Подруге, ТОЧНО НЕТ
Мінуси
А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Цей відгук про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно з Philips серії 3000
Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips
Порівняно з покриттям без мікрочастинок
Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою
Вбиває 99,9% Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, бактерії Staphylococcus albus, в зарядному пристрої з поверхні бритви за 10 хвилин, перевірено сторонньою лабораторією
При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза
- Індивідуальні результати можуть відрізнятись