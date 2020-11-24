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Більше не доступний
SHE2405PP/00
8,6-мм динаміки/закритого типу
вбудований мікрофон
Рожеві з пурпуровим
Вкладиші
Насолоджуйтеся гучністю завдяки яскравим кольоровим кабелям та прозорому корпусу динаміка.
8,6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук.
Овальна акустична трубка цих навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику у справжньому комфорті. Ви отримуєте максимальну пасивну ізоляцію шумів і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів для ідеальної фіксації.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Плюси
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Плюси
Dźwięk, Design
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem