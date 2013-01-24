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Додайте драйву своєму стилю
Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додайте драйву своєму стилю
Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
Додайте драйву своєму стилю
Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додайте драйву своєму стилю
Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Насолоджуйтеся гучністю завдяки яскравим кольоровим кабелям та прозорому корпусу динаміка.
8,6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук.
Овальна акустична трубка цих навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику у справжньому комфорті. Ви отримуєте максимальну пасивну ізоляцію шумів і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів для ідеальної фіксації.
Телефонуйте, призупиняйте музику – робіть усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Конструкція