Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    SHE2405PP/00
    Загальна оцінка / 5
    • Додайте драйву своєму стилю Додайте драйву своєму стилю Додайте драйву своєму стилю
      -{discount-value}

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      SHE2405PP/00
      Загальна оцінка / 5

      Додайте драйву своєму стилю

      Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Додайте драйву своєму стилю

      Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      Додайте драйву своєму стилю

      Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Додайте драйву своєму стилю

      Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. in-ear-ear-bud-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Навушники-вкладиші з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Додайте драйву своєму стилю

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • вбудований мікрофон
        • Рожеві з пурпуровим
        • Вкладиші

        Яскраві кольорові кабелі. Прозорий корпус динаміка

        Насолоджуйтеся гучністю завдяки яскравим кольоровим кабелям та прозорому корпусу динаміка.

        8,6-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук

        8,6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук.

        Овальна акустична трубка. Комфортна та пасивна ізоляція шумів

        Овальна акустична трубка цих навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику у справжньому комфорті. Ви отримуєте максимальну пасивну ізоляцію шумів і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів для ідеальної фіксації.

        Інтегроване дистанційне керування. Легко перемикайте між музикою та викликами

        Телефонуйте, призупиняйте музику – робіть усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          120 см

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          17,2  см
          Ширина
          5,2  см
          Глибина
          2,8  см
          Вага брутто
          0,036  кг
          Вага нетто
          0,014  кг
          Вага тари
          0,022  кг
          Код EAN
          69 51613 98171 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          34,5  см
          Ширина
          19,7  см
          Висота
          16,3  см
          Вага брутто
          1,298  кг
          Вага нетто
          0,336  кг
          Вага тари
          0,962  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 98171 6

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          17,9  см
          Ширина
          8  см
          Висота
          6  см
          Вага брутто
          0,134  кг
          Вага нетто
          0,042  кг
          Вага тари
          0,092  кг
          Код GTIN
          2 69 51613 98171 3

        • Конструкція

          Колір
          Пурпурово-рожевий

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися