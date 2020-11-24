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Більше не доступний

1000 seriesНавушники-вкладиші з мікрофоном

SHE2405BL/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Пурпурово-рожевий
Пурпурово-рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

Додайте драйву своєму стилю

Супроводжуйте свої дні потужними ритмами. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу?

Переглянути всі переваги

Додайте драйву своєму стилю

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • вбудований мікрофон

  • Синій

  • Вкладиші

Овальна акустична трубка. Комфортна та пасивна ізоляція шумів

Овальна акустична трубка цих навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику у справжньому комфорті. Ви отримуєте максимальну пасивну ізоляцію шумів і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів для ідеальної фіксації.

Кришки навушників-вкладишів малого, середнього та великого розміру для ідеального прилягання

Яскраві кольорові кабелі. Прозорий корпус динаміка

Насолоджуйтеся гучністю завдяки яскравим кольоровим кабелям та прозорому корпусу динаміка.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Плюси

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Дата використання 2020-07-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Дата використання 2020-07-24

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Плюси

Dźwięk, Design

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Дата використання 2019-03-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Дата використання 2019-03-23

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