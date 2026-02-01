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Навушники з мікрофоном

SHL5005WT/00

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Заради любові до музики

Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень.

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Заради любові до музики

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для вас людьми.

Технічні характеристики

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