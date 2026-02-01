Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
SHL5005WT/00
Заради любові до музики
Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння
32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для вас людьми.
Відгуки