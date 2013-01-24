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    Навушники з мікрофоном

    SHL5005WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Заради любові до музики Заради любові до музики Заради любові до музики
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      Навушники з мікрофоном

      SHL5005WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники з мікрофоном

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з мікрофоном

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Заради любові до музики

        Де б Ви не були!

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Пласке складання

        М’які амбушури для тривалого прослуховування

        М’які шкіряні амбушури забезпечують тривале прослуховування улюблених доріжок.

        Легка дуга на голову покращує комфорт і додає надійності

        Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову

        Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

        Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

        Ізоляція шумів для бездоганної музики

        М’які амбушури, які розумно накривають вуха для блокування будь-яких зовнішніх шумів.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Дуга на голову зі стальною пружиною для гнучкої посадки на голові

        Тонка дуга на голову з нержавіючої сталі легка і водночас міцна. Вона надійно охоплює голову, а Ви практично не відчуваєте її ваги.

        32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

        32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

        Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

        Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          9–24 000  Гц
          Опір
          24 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          104 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Позолочений 24k
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,681  кг
          Вага брутто
          1,501  фнт.
          Код GTIN
          1 69 25970 71334 1
          Висота
          8  дюймів
          Висота
          20,4  см
          Довжина
          9,8  дюймів
          Довжина
          24,9  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,318  кг
          Вага тари
          0,701  фнт.
          Ширина
          5  дюймів
          Ширина
          12,8  см
          Вага нетто
          0,363  кг
          Вага нетто
          0,8  фнт.

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Глибина
          3,6  см
          Глибина
          1,4  дюймів
          Код EAN
          69 25970 71334 4
          Вага брутто
          0,171  кг
          Вага брутто
          0,377  фнт.
          Висота
          22,5  см
          Висота
          8,9  дюймів
          Вага нетто
          0,267  фнт.
          Вага нетто
          0,121  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,11  фнт.
          Вага тари
          0,05  кг
          Ширина
          6,8  дюймів
          Ширина
          17,2  см

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