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    • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
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      Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматична кавомашина Saeco

      SM5570/10

      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато

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      Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматична кавомашина Saeco

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      PicoBaristo Deluxe
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      PicoBaristo Deluxe

      Автоматична кавомашина Saeco

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      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      • Молочна система LattePerfetto
      • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
      • Приготування кави за власним рецептом + 4 профілі користувачів
      • Сенсорний дисплей
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

      Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

      Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

      Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

      Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

      Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

      LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

      LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

      Технологія LattePerfetto зменшує розмір пір у молочній пінці й дозволяє отримати густу пінку дрібної текстури для молочних кавових напоїв. Вивірена геометрія системи приготування пінки забезпечує ідеальну температуру й співвідношення пінки до молока.

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

      Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.

      12 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

      12 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

      Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо і капучіно, а також спеціальні напої на кшталт американо чи еспресо макіато.

      4 профілі: просто зберігайте власні смакові уподобання

      4 профілі: просто зберігайте власні смакові уподобання

      Улюблені рецепти напоїв можна зберігати у щонайбільше 4 користувацьких профілях на зручному дисплеї.

      Функція швидкого очищення залишків молока очищує носик подачі молока гарячою водою

      Функція швидкого очищення залишків молока очищує носик подачі молока гарячою водою

      Для забезпечення належної чистоти машина пропонує функцію швидкого очищення залишків молока: після приготування напою носик подачі молока очищується гарячою водою.

      Вдосконалений дисплей і сенсорні піктограми для швидкого доступу до напоїв

      Доступ одним натисненням до 7 кавових напоїв та користувацьких профілів для бездоганного досвіду користування. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її об’єм, температуру, смак, міцність та інше.

      CaffeDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями кавових напоїв

      Готуйте і насолоджуйтеся одинарними або подвійними порціями різних кавових напоїв одним натисненням.

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        12
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Так
        Профілі користувачів
        4
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Кава
        • Американо
        • Подвійне еспресо
        • Рістрето
        • Кафе-крема
        • Гаряча вода
        • Еспресо лунго
        • Капучино
        • Лате макіато
        • Спінювання молока
        • Кава з молоком
        • Еспресо мак’ято
        • Суміші
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Gusto Perfetto
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Щітка для очищення
        • Змащування групи заварювання
        • Фільтр AquaClean

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        >100  cm
        Країна походження
        Румунія
        Частота
        50  Hz
        Ємність молочника
        0,5  L
        Ємність контейнера для відходів
        15  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  L
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  g
        Вага виробу
        8.7  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Доступ згори
        Макс. висота чашки
        152  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  mm

      • Конструкція

        Колір
        • Чорний
        • Блискучий чорний

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована температура
        Простота користування та зручність
        Знімний носик
        Спеціальні функції
        Можливість використання меленої кави
        Тип молочника
        Високоякісний молочник
        Тип дисплея
        РК-дисплей

      • Завершення

        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Маркування енергоспоживання
        Клас A
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,5  W

      Badge-D2C

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      • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      Оплата при отриманні товару

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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