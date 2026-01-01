Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+

Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.