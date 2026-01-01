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  • Створено для щоденних пригод
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  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
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  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод
  • Створено для щоденних пригод

FidelioСправжні бездротові навушники

T2/00

3 нагороди

Створено для щоденних пригод
Чудовий вигляд. Неймовірне звучання. Ці високоякісні справжні бездротові навушники-вкладиші забезпечують найбільш просторий звук із безліччю деталей і найбільш інтелектуальний контроль шумів. Від музики до викликів, фільмів і подкастів – ці навушники перенесуть вас куди завгодно.
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Створено для щоденних пригод

  • Вишуканий природний звук

  • Noise Canceling Pro+

  • Чудова якість дзвінків

  • Сучасний дизайн Fidelio

Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio

Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio

Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники-вкладиші забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки зі збалансованою арматурою та графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.

Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+

Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+

Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.

Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке

Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке

Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць. Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Якщо дуже вітряно, датчик кісткової провідності надійно підхоплюватиме ваш голос, тож вас усе одно почують.

Технічні характеристики

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Нагороди

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