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T2/00
Вишуканий природний звук
Noise Canceling Pro+
Чудова якість дзвінків
Сучасний дизайн Fidelio
Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники-вкладиші забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки зі збалансованою арматурою та графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.
Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.
Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць. Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Якщо дуже вітряно, датчик кісткової провідності надійно підхоплюватиме ваш голос, тож вас усе одно почують.
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