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TAB5309/10
Кращий, глибший звук для всіх ваших розваг
Оживіть фільми та інший контент завдяки цьому потужному саундбару й бездротовому сабвуферу. Вибухи гуркотітимуть. Музика зазвучить. Ігри стануть ще епічнішими. Передова аудіотехнологія створює ефект занурення незалежно від того, що ви дивитеся.
2.1 кан., бездротовий сабвуфер
240 W макс. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 канали та технологія захопливого аудіо виводять звучання на новий рівень, а компактний бездротовий сабвуфер додає ефектам і музиці приємної вагомості. Чотири режими еквалайзера дають змогу вибрати стиль звучання відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо активувати функцію покращення діалогів.
Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.
Переглядайте всі драми, сидячи в першому ряду. Цей саундбар із підтримкою Dolby® Digital Plus забезпечує відчуття об’ємного звуку без додаткових гучномовців. Ви почуєте й відчуєте різницю.
2.4
з 5
5
Відгуки
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Плюси
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Мінуси
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата використання 2024-11-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата використання 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата використання 2025-07-29
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата використання 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Мінуси
Nastavenie hlasitosti
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Дата використання 2024-08-01
Цей відгук про TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Дата використання 2024-08-01