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Саундбари і домашні аудіосистеми
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Саундбар 2.1 із бездротовим сабвуфером
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TAB5309/10
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Για iOS και Android
Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.
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