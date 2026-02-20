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Саундбар 2.1 із бездротовим сабвуфером

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Саундбар 2.1 із бездротовим сабвуфером

TAB5309/10

Саундбар 2.1 із бездротовим сабвуфером

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 4.6 MB
  • 18 June 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 4.2 MB
  • 18 June 2026

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