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TAH8000EWT/00
Детальний, природний звук
Замінна батарея
Професійне шумопоглинання
Час відтворення – до 70 годин
40-мм динаміки з шовковим покриттям забезпечують детальний звук, а динамічні баси – повні, насичені баси навіть за низької гучності. Підтримуються кодеки LDAC та LC3, що дозволяє отримати максимум від потокової передачі високої чіткості та слухати аудіо за допомогою кабелю через USB-C. Також можна увімкнути функцію просторового аудіо у нашому додатку для більш захоплюючого прослуховування.
Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.
Якщо ви розмовляєте по телефону, спеціальні мікрофони в поєднанні з алгоритмом шумопоглинання чітко вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте на людній вулиці в дуже вітряний день, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!
4.0
з 5
4
Відгуки
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Плюси
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne